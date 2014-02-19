Киевляне массово сдают кровь для раненых активистов

Городской центр крови не вмещает всех, кто хочет стать донором, сообщает 5 канал.

Неравнодушные киевляне стоят в длинных очередях по два-три часа. И продолжают подходить. За сегодня там зарегистрировали уже более трехсот семидесяти доноров. В обычный день таких в среднем пятьдесят.

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Как сообщает корреспондент 5 канала, в центра крови приходят даже несовершеннолетние и пожилые.

"Люди, вы невероятные. Еще из одного пункта приема крови сообщают: на улице Берлинского 12 прием крови завершен, развернули обратно всю очередь, говорят, крови достаточно, негде хранить. Как минимум до понедельника", - пишут на своей странице в Facebook участники сообщества Евромайдан SOS.

Фотогалерея "Кровь для Майдана"

Ранее сообщество Евромайдан SOS на своей странице в Facebook попросило сдавать кровь для пострадавших. Для желающих это сделать обнародовали список с адресами:

1) Дорожная станция переливания крови Юго-Западной дороги (ул. Николая Пимоненко, 8; тел. (044) 465-43-61);

2) Пункт переливания крови ЦРБ, Областная станция переливания крови (ул. Багговутовская, 1; тел. (044) 213-10-56);

3) Городская станция переливания крови (ул. Берлинского, 12);

4) Больница скорой медицинской помощи (ул. Братиславская, 3).

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