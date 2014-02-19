У власти нет ресурсов, чтобы провести "антитеррористическую операцию" - эксперт

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель ВОО " Всеукраинская ассоциация ветеранов и сотрудников пограничной разведки "Щит и меч" Игорь Глова.

"Антитеррористическая операция на территории всей страны" - звучит громко, но на выходе будет пшик, потому что реальных ресурсов, чтобы ее реально обеспечить на территории хотя бы Киева и трех западных областей - нет", - считает он.

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К тому же, по его словам, проводить подобную операцию поздно и неадекватно. "Если раньше во время такой операции еще можно было нейтрализовать радикалов и обеспечить мирные переговоры власти и оппозиции, то сегодня "нейтрализовать "значительные народные массы иначе, как с использованием армии, невозможно",- говорит Глова.

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Эксперт уверен, что и официальное введение ЧП также ничего не изменит, учитывая, что в некоторых областях Украины "практически нет власти, так как силовики разошлись по домам или перешли на сторону народа".

"А еще никто и нигде не победил народ... Поэтому сегодня нужно думать не об "антитеррористической операции", а о выходе из конфликта с минимальными человеческими и оперативным (ВБ) потерями, возвращении под контроль арсеналов оружия, гарантии личной безопасности сотрудников, граждан Украины, а также, возможно, главе государства и членам его семьи, иначе, еще немного и будет или румынский, или сирийский сценарий... ", - написал он.