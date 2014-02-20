Возле баррикады на Европейской площади нашли гранату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил выступающий со сцены на Майдане.

Он попросил пиротехников подойти к баррикаде, где нашли гранату.

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Также выступающий заявил, что на подъездах к Майдану Независимости сняли почти все блок-посты ГАИ.

Кроме того, через большое количество раненых в захваченных митингующими Главпочтамту и КГГА не пропускают журналистов.