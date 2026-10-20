Доброполье находится под контролем Украины: Буданов рассказал, как обманывают Путина

Буданов подчеркнул, что в настоящее время ведутся сложные переговоры ради прочного мира.

Город Доброполье Донецкой области не захвачен Россией, он находится под контролем Украины. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Он напомнил, что сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине.

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию. Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет", – подчеркнул Буданов.

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Он отмечает, что командующий группировкой войск "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрей Иванаев сознательно дезинформирует президента РФ, "запугивает собственных подчиненных и ставит перед ними нереальные задачи", чтобы любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом.

В то же время Буданов подчеркнул, что никакие ложные заявления не изменят реальность.

Доброполье – что там происходит

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 18 октября подчеркнул, что такие населенные пункты, как Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка, находятся под контролем Украины. До этого Путин заявил о захвате Доброполья.

Зеленский рассказал, что ситуация в Доброполье сложная, но Силы обороны сдерживают вражеские штурмы и уничтожают проникновения.

16 октября Путин заявил о "захвате" Доброполья, а также о том, что Луганская область якобы находится полностью под контролем российских войск, а под контролем Украины якобы остается около 10% территории Донецкой области и примерно 16,5% территории Запорожской области.

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