Самооборона Майдана: на гостинице «Украина» находятся три снайпера

Самооборона Майдана заявляет, что на гостинице «Украина» находятся три снайпера.

Как передает корреспондент УНИАН, также сотни самообороны организуют усиления баррикад, в частности - митингующие укрепляют баррикаду со стороны Европейской площади.

Баррикада на Институтской достигает почти 3 метров. Также протестующие укрепили и установили баррикады возле Октябрьского дворца.

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Раненых относят к Главпочтамту и консерватории, где обустроены медпункты. Однако, людей с тяжелыми ранениями доставляют на ул. Прорезную.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. По состоянию на утро 20 февраля сообщали о 28 погибших и более тысяче раненых.

Однако, после утреннего штурма Майдана погибли еще как минимум 7 митингующих