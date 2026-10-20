В 'Дие' появилась важная услуга для родителей

Также оформить выплаты можно в сервисных центрах Пенсионного фонда и ЦПАУ.

Отныне в "Дие" можно оформить выплаты по беременности и родам, а также помощь по уходу за ребенком до года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

выплаты по беременности и родам, а также помощь по уходу за ребенком до года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"После подачи заявления онлайн "Дия" передает его в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров. Система формирует решение, а работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его", – говорится в сообщении.

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Кроме того, оформить выплаты можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦПАУ или через уполномоченных лиц территориальных общин.

Премьер напомнил, что помощь по беременности и родам для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования, составляет 7 000 грн ежемесячно.

Пособие по уходу за ребенком до года составляет 7 000 грн ежемесячно. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10 500 грн ежемесячно.

Пособия на детей в Украине – другие новости

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу новый закон о выплатах на ребенка при рождении в размере 50 тыс. грн. Кроме того, для незастрахованных женщин предусмотрена ежемесячная выплата в размере 7 000 грн в связи с беременностью и родами.

В мае стало известно, что все детские выплаты отныне будут поступать на единый счет "Дия.Карты", а срок использования средств не будет ограничен. Речь идет, в частности, о таких видах выплат, как компенсация за "Пакет малыша", пособие по уходу за ребенком до одного года, "еЯсла" и "Пакет школьника".

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