Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но при одном условии, - Зеленский

Президент назвал оптимальный формат гарантий безопасности для Украины.

Украина готова обсуждать разные варианты гарантий безопасности, а не только вступление в НАТО, но при одном необходимом условии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

По его словам, оптимальный формат гарантий безопасности для Украины включает три элемента: украинские вооруженные силы, Европейский союз и НАТО.

"Наша армия выступает реальной гарантией и способна усилить европейские силы благодаря своему опыту и высокому профессионализму личного состава. Членство в НАТО означает участие в едином оборонном альянсе, наделяющем страну юридическими правами союзника. Вступление в ЕС зависит от Европы, а вступление в НАТО – как от Европы, так и от Соединенных Штатов", - объяснил он.

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При этом, подчеркнул Зеленский, если о вступлении Украины в НАТО речь не идет, то должна быть равноценная альтернатива.

"Если не НАТО, то что предлагается взамен? Мы готовы обсудить равноценные гарантии – пусть даже под другим названием, – при условии, что они будут обладать такой же юридической силой", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии, которые действительно будут работать. По его мнению, именно НАТО могло бы послужить фактором сдерживания для обеих сторон.

Отдельно Зеленский прокомментировал заявления о предстоящей встрече Путина с Трампом и Си, в которой Украина участвовать не будет.

"Вопрос не только в том, состоится ли встреча с нашим участием или без него; к сожалению, процесс постепенного выхода Путина из изоляции уже начался. И это далеко не первый шаг", - отметил президент.

Он добавил, что не знает, что именно собираются обсуждать на встрече, однако выразил убеждение, что если речь пойдет об Украине, то с ней проконсультируются.

Украина и США - последние новости

Ранее Зеленский заявил, что попросил у США перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры, как плату за приостановление ударов Украины по НПЗ России.

Также ранее Зеленский просил сенаторов США надавить на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы та отменила ограничения на обмен разведывательными данными и поставки оружия.

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