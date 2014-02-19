Трасса Киев-Овруч перекрыта у села Демидов в направлении столицы

Как передает корреспондент УНИАН, дорогу перекрывают два грузовика без номерных знаков. Легковые автомобили движутся в направлении Киева через проезд между грузовиками, однако все грузовые автомобили инспекторы ГАИ не пропускают.

Здесь же установлена брезентовая палатка, в которой находятся сотрудники ГАИ. Они, в частности, останавливают и осматривают все грузовые автомобили.