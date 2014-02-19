Трасса Киев-Овруч перекрыта у села Демидов в направлении столицы
10:11, 19 февраля 2014Политика
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Трасса Киев-Овруч перекрыта у села Демидов в направлении столицы
Как передает корреспондент УНИАН, дорогу перекрывают два грузовика без номерных знаков. Легковые автомобили движутся в направлении Киева через проезд между грузовиками, однако все грузовые автомобили инспекторы ГАИ не пропускают.
Здесь же установлена брезентовая палатка, в которой находятся сотрудники ГАИ. Они, в частности, останавливают и осматривают все грузовые автомобили.
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