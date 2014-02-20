Митингующие наступают: Майдан окутан черным дымом, силовиков оттесняют в сторону Европейской площади
09:24, 20 февраля 2014Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве митингующие оттесняют внутренние войска у Дома профсоюзов в сторону Европейской площади.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие активно швыряют камнями и «коктейлями Молотова».
Теперь весь Майдан Незалежности окутан черной пеленой дыма от горящих покрышек. Потому рассмотреть, куда митингующие оттеснили «Беркут», невозможно. Однако видно, как митингующие подошли к гостинице «Крещатик», и продолжают активные действия.
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