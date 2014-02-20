В Успенском соборе отслужили панихиду «о братьях наших, от междоусобной брани умерших»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской митрополии Украинской православной церкви, панихиду возглавил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) в сослужении викарных архиереев Киевской митрополии. На богослужении были священнослужители, студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, верующие.

За богослужением молились о всех погибших во время уличных столкновений в центре столицы, «о братьях наших, от междоусобной брани умерших». Также молились о здоровье тех, кто получил ранения.

"В эти дни мы переживаем, наверное, самый трагический период нашей истории. Сегодня мы видим: Киев горит, Крещатик горит, раздаются выстрелы, есть раненые, и, к сожалению, есть человеческие жертвы. Киев такого трагического момента не переживал со времен Второй мировой войны. Мы перешли грань, за которой начинаются жертвы, льется кровь", - сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что церковь всегда с народом.

"Сегодня мы молимся, чтобы Господь уничтожил в наших сердцах вражду, ненависть, агрессию. Чтобы вселил в наши сердца терпение и любовь. Нужно всегда помнить, что самое святое, что у нас есть - это жизнь. Господь дал нам жизнь, чтобы мы жили вечно. И земная жизнь мы должны оберегать и почитать - как свое собственное, так и наших братьев. Возможно, они не разделяют наших взглядов, наших политических пристрастий, но для верующего человека важно помнить и всегда видеть в наших братьях образ Божий», - подчеркнул управляющий делами УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в храмах Украинской православной церкви МП совершались поминальные богослужения.