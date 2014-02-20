В гостинице "Украина" над Майданом уже 13 трупов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила доктор Ольга Богомолец.

«Друзья журналисты кто имеет возможность сейчас прорваться в гостиницу Украина зайдите к нам медики Майдана и лично я хотим сделать открытое заявление к власти и депутатов от Партии Регионов», - написала Богомолец.

«У нас за последний час уже 13 активистов погибли от выстрелов снайпера. Большая просьба к представителям телеканалов прорвитесь к нам Контактный телефон пресс-службы 067 504 59 08», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля произошли ожесточенные столкновения между участниками Евромайдана и правоохранителями на улице Институтской возле Майдана. На первом этаже гостиницы "Украина" участники Евромайдана устроили лазарет. По состоянию на 11:20 туда было снесено 6 трупов.