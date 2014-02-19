Милиция обвиняет «Правый сектор» в поджоге Дома профсоюзов

Как отмечают в милиции, «причиной поджога могло стать стремление злоумышленников скрыть следы своей противоправной деятельности и наличие в здании оружия и взрывчатки, поэтому ответственность за это лежит на активистах «Правого сектора».

По состоянию на 6.00 утра 19 февраля работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли более 40 человек, которые находились внутри Дома профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о десятках погибших и более тысячи раненых.

Читайте такжеСпасатели покинули Дом профсоюзов из-за обрушения конструкций между этажамиСегодня в первом часу ночи спикер ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил, что ”Беркут” зажег Дом профсоюзов. ”Профсоюзы горят. Стараемся потушить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж ”, - написал он. ”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже”, - добавил он позже.

В час ночи огонь в Доме профсоюзов распространился на 3-й и 4-й этажи, люди хотели выпрыгивать из окон. Активисты натянули брезент, чтобы люди смогли покинуть здание, выпрыгнув из окон.

Очевидцы заявляли, что ”Беркут” внутри здания бросает ”коктейли Молотова”.