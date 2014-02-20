Титушек эвакуировали из Мариинского парка
17:55, 20 февраля 2014Политика
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Сегодня титушок эвакуировали из Мариинского парка.
Тітушок евакуюювали из Мариинского парка / Фото: Анна Раевская
Титушки, которые до этого находились в Мариинском парке, бежали в сторону набережной Днепра и станции метро "Арсенальная". По словам очевидцев, сотни молодых людей бежали из парка по склонам. Большинство из них были растеряны и агрессивно настроены.
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