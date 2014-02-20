На Майдане заявляют, что схватили снайпера

На Майдане в Киеве заявили, что поймали снайпера, сообщает Украинская правда.

Действительно ли схвачен снайпер, достоверно неизвестно.

В трансляции "Громадського ТБ" прозвучало о новой "эскалации" на Майдане.

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Однако около 8:20 заявили, что "Беркут" отходит из Октябрьского дворца.

В громкоговоритель сообщают, что срочно нужны огнетушители, пустые бутылки, а также громкоговорители с батарейками к ним.

Кроме того, киевлян призывают приносить красный перец и черный перец.