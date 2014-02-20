На Майдане заявляют, что схватили снайпера
08:45, 20 февраля 2014Политика
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Действительно ли схвачен снайпер, достоверно неизвестно. Около 8:20 заявили, что "Беркут" отходит из Октябрьского дворца.
На Майдане заявляют, что поймали снайпера
На Майдане в Киеве заявили, что поймали снайпера, сообщает Украинская правда.
Действительно ли схвачен снайпер, достоверно неизвестно.
В трансляции "Громадського ТБ" прозвучало о новой "эскалации" на Майдане.
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Однако около 8:20 заявили, что "Беркут" отходит из Октябрьского дворца.
В громкоговоритель сообщают, что срочно нужны огнетушители, пустые бутылки, а также громкоговорители с батарейками к ним.
Кроме того, киевлян призывают приносить красный перец и черный перец.
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