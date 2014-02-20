На въездах в Киев не пропускают бензовозы

Об этом сообщают очевидцы с мест событий, пишет РБК-Украина.

По мнению сотрудников АЗС, именно это может привести к закрытию АЗС - из-за того, что закончится топливо. Пока, утверждают в сетях АЗС, заправки работают в штатном режиме, несмотря на повішенній спрос на топливо.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется массовое закрытие АЗС, чтобы активисты Майдана не могли пополнять запасы бензина.