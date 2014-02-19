В АП подтвердили договоренности о перемирии и начале переговоров
23:22, 19 февраля 2014Политика
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В Администрации Президента подтвердили договоренность о перемирии и начале переговорного процесса.
В Администрации Президента подтвердили договоренность о перемирии / REUTERS
Как сообщает пресс-служба Главы государства, завершилась встреча Президента Украины Виктора Януковича с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса.
Во встрече приняли участие глава Администрации Андрей Клюев, первый его заместитель Андрей Портнов, и.о. министра юстиции Елена Лукаш и лидеры оппозиционных партий Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.
«По результатам встречи стороны объявили о: 1.Перемирие. 2. Начало переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве, ради гражданского мира», - говорится в сообщении.
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