В АП подтвердили договоренности о перемирии и начале переговоров

Как сообщает пресс-служба Главы государства, завершилась встреча Президента Украины Виктора Януковича с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса.

Во встрече приняли участие глава Администрации Андрей Клюев, первый его заместитель Андрей Портнов, и.о. министра юстиции Елена Лукаш и лидеры оппозиционных партий Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

«По результатам встречи стороны объявили о: 1.Перемирие. 2. Начало переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве, ради гражданского мира», - говорится в сообщении.