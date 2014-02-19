В Киеве задержаны 59 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках - МВД
13:05, 19 февраля 2014Политика
0
В Киеве по состоянию на 12.00 по подозрению в участии в массовых беспорядках задержано 59 человек.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева 18 февраля между милицией и протестующими начались столкновения. Противостояние началось, когда протестующие попытались пройти к зданию Верховной Рады, а правоохранители заблокировали им путь.
Читайте такжеВ Киеве освободили еще 20 подозреваемых в беспорядках на Грушевского - прокуратура К утру 19 февраля число погибших возросло до 25 человек. Счет раненых с обеих сторон идет на сотни.
В настоящее время правоохранители продолжают наступление на Майдан с намерением зачистить его.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter