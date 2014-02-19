В Киеве задержаны 59 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева 18 февраля между милицией и протестующими начались столкновения. Противостояние началось, когда протестующие попытались пройти к зданию Верховной Рады, а правоохранители заблокировали им путь.

Читайте такжеВ Киеве освободили еще 20 подозреваемых в беспорядках на Грушевского - прокуратура К утру 19 февраля число погибших возросло до 25 человек. Счет раненых с обеих сторон идет на сотни.

В настоящее время правоохранители продолжают наступление на Майдан с намерением зачистить его.