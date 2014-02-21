Вокруг ВР собралось много правоохранителей и милицейского транспорта

Вокруг Верховной Рады по состоянию на 8.00 утра находится большое количество сотрудников правоохранительных органов, автомобилей и автобусов милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, возле парламента также находятся два водомета и бронетранспортер.

На данный момент сотрудники милиции по группам проводят совещание, пьют чай и греются возле бочек с огнем напротив центрального входа в парламент.

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По периметру здания ВР размещены импровизированные кровати из деревянных поддонов и матрасов. Кроме того, возле ВР лежат матрасы кучами.

Корреспондент УНИАН попал на территорию и в здание парламента беспрепятственно.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 Верховная Рада продолжит свою работу. Вчера поздно вечером народные депутаты проголосовали за работу парламента в непрерывном режиме до урегулирования политического кризиса в Украине.

В частности, депутаты проголосовали за то, чтобы парламент работал ежедневно, в том числе и в выходные дни.