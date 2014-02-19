Во время противостояния в Киеве госпитализировано трое детей - Минздрав

По состоянию на шесть часов 19 февраля 2014 года за период с 10 часов 20 минут 18 февраля согласно оперативной информации к бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратился 351 пострадавший во время столкновений в центре столицы.

Читайте такжеВо время противостояния в Киеве погибли уже 25 человек, 241 человек госпитализирован - КГГАПо данным руководителей учреждений здравоохранения по состоянию на шесть часов утра 19 февраля госпитализирован 241 участник массовых мероприятий.

Умерло 25 человек: восемь из них - после госпитализации в городские учреждения здравоохранения (в том числе журналист газеты «Вести»), четыре в госпитале МВД, 13 погибших были доставлены до Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

Читайте такжеВ больнице скорой помощи скончался журналистСреди госпитализированных в учреждения здравоохранения :

• работники правоохранительных органов - 79 человек;

• журналисты - 5 человек;

• депутаты - 1 человек (Пазеняк В.С. - со слов, избили в доме офицеров);

• дети до 18 лет - 3;

• иностранные граждане - отсутствуют.