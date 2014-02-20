Активисты просят силовиков отлавливать снайперов

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, сегодня появилось видеодоказательство того, что во время отхода силовиков в четверг с улицы Институтской снайперы стреляли по людям на Майдане Независимости.

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На видео четко видно использование снайпером боевой снайперской винтовки.