Активисты просят силовиков отлавливать снайперов

14:40, 20 февраля 2014
Политика
1

Активисты выступили с обращением к честных правоохранителей с просьбой нейтрализовывать снайперов и отправлять их в суды.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, сегодня появилось видеодоказательство того, что во время отхода силовиков в четверг с улицы Институтской снайперы стреляли по людям на Майдане Независимости.

Читайте такжеСнайперы стреляют в медиков, которые выносят раненых с Майдана – «Свобода»

На видео четко видно использование снайпером боевой снайперской винтовки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter