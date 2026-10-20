Эксперт протестировал все основные браузеры на Chromium: один серьезно превзошел Chrome

В сравнении участвовали Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera и Brave.

Google Chrome остается самым популярным браузером благодаря развитой экосистеме Google и удобной синхронизацией между устройствами. Однако у него есть достойные конкуренты, которые предлагают больше возможностей для блокировки рекламы и конфиденциальности.

Автор MakeUseOf протестировал пять браузеров на движке Chromium и пришел к выводу, что Brave является наиболее удачной альтернативой Chrome.

В сравнении участвовали Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera и Brave. Все они используют один и тот же базовый движок, поэтому главные различия заключаются в дополнительных функциях, настройках приватности, работе с расширениями и потреблении оперативной памяти.

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Главным преимуществом Brave автор назвал поддержку оригинального расширения uBlock Origin. Оно блокирует рекламу, трекеры и всплывающие окна. Chrome, напротив, перешел на новый стандарт расширений Manifest V3, из-за чего оригинальная версия uBlock Origin больше недоступна в магазине расширений. В Chrome и Edge можно использовать uBlock Origin Lite, но его возможности отличаются от полной версии.

Еще одним важным преимуществом Brave стала защита от отслеживания по цифровому отпечатку браузера. Этот метод позволяет сайтам идентифицировать пользователя без использования традиционных файлов cookie , собирая уникальные характеристики его устройства и ПО. По результатам проверки, Brave был единственным из пяти браузеров, который последовательно демонстрировал рандомизацию такого отпечатка. Это усложняет отслеживание, хотя и не обеспечивает полной анонимности в интернете.

Отдельное внимание эксперт уделил потреблению оперативной памяти. В одном из тестов он открыл по 25 одинаковых вкладок в Chrome и Brave без расширений. Chrome использовал около 8,2 ГБ ОЗУ, тогда как Brave – около 4,5 ГБ. Таким образом, Brave потреблял почти на 45% меньше оперативки.

У каждого из пяти браузеров есть свои преимущества, но при параллельном использовании их недостатки становятся заметнее. Так, Vivaldi предлагает самые широкие возможности настройки интерфейса и управления вкладками. Edge блокирует отслеживание в фоновом режиме, а боковая панель Opera может быть полезной для тех, кто привык пользоваться ее инструментами. Chrome же без проблем работает с большинством аккаунтов.

При этом у Brave есть и недостатки. Автору пришлось отключить несколько встроенных функций, включая Brave Rewards, ИИ-помощника Leo, новостную ленту и предложения VPN. Кроме того, встроенная защита иногда нарушала работу отдельных сайтов, поэтому для них приходилось отключать Shields.

В итоге автор MakeUseOf остановился на Brave и продолжает пользоваться им на всех своих устройствах. Несмотря на некоторые спорные решения, этот браузер лучше соответствует его потребностям, чем Chrome.

Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome стал самовольно скачивать на диск ИИ-модель на 20 ГБ. При этом если найти ее в файлах и удалить, то Google снова установит ее после обновления.

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