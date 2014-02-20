Путин по просьбе Януковича отправляет в Киев посредника

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«По инициативе украинской, стороны состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Януковичем, в ходе которого президент Украины предложил главе российского государства направить в Киев российского представителя для участия в переговорном процессе с оппозицией в качестве посредника», - сказал Песков.

Читайте такжеПутин призвал Меркель поддержать Януковича в борьбе с экстремистами

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что «Путин принял решение направить с этой миссией уполномоченного по правам человека Владимира Лукина».

«Как известно, Владимир Петрович (Лукин) обладает богатейшим опытом дипломатической службы, значительным авторитетом среди правозащитников, возглавлял крупную оппозиционную партию», - напомнил Песков.

Как сообщал УНИАН, в Киеве около 17.00 завершились переговоры Президента Украины Виктора Януковича с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции.

Об этом написал пресс-секретарь польского министра Марчин Войчеховский в своем Twitter.

Читайте такжеКремль теперь не знает, когда предоставит Украине второй транш кредита

Встреча началась более шести часов назад.

По неофициальной информации, встреча прерывалась из-за того, что президент Украины звонил президенту России Путину.