В Киеве активисты перекрыли проспект и проверяют автотранспорт

На проспекте Бажана в Киеве активисты обустроили контрольно-пропускной пункт на полосах движения в сторону города.

Как передает корреспондент УНИАН, КПП был первоначально обустроен в районе метро «Позняки» - напротив одного из торговых центров. Однако позже активисты двинулись в район метро «Бориспольская» - ближе ко въезду в город.

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Как отмечают активисты, их акция никем не санкционирована. ”Мы сами организовались. Проверяем грузовой транспорт и автомобили, чтобы не пустить в город ”титушек”, - сказали активисты.

Активисты, которых собралось уже не менее 300 человек, проверяют автомобили визуально.