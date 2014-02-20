Обновленный список погибших во время столкновений в Киеве

Об этом сообщила активистка Татьяна Печончик в Facebook.

Среди погибших - 10 милиционеров. Кроме того, погиб журналист издания "Спортаналітика" 22-летний Игорь Костенко, пишет Украинская правда.

1. Аратунян (Арутюнов - ?) Георгий Ровно примерно 50 лет

2. Байдовський Сергей Романович Луцк 22 года

3. Брезденюк Валерий Винница 50 лет

4. Бондарчук Сергей Николаевич Староконстантинов Хмельницкой обл. 1961

5. Васильцов Виталий Валерьевич Киевская обл., Белая Церковь 1977

6. Вареница Роман Михайлович Яворовский район-Львовская область 14.12.1978

7. Веремий Вячеслав Киев 32 года

8. Войтович Назар Юрьевич 1996 г.р. (на момент гибели - несовершеннолетний)

9. Голоднюк Устим Владимирович Збараж, Тернопольская обл 1994 г.р.

10. Гочин (Точин - ?) Роман Ходоров 1969 г.р.

11. Гриневич Эдуард Волынь 1985 г.р.

12. Жаловага Анатолий Григорьевич Львов 1980 г.р.

13. Захаров Владимир Константинович 57 лет

14. Дворянец Антонина Бровары 62 года

15. Дигдалович Андрей

16. Дидич/Дидык Сергей Васильевич Городенка (Ивано-Франковская обл.) 44 года

17. Дзявульський Николай Степанович Шепетовка 1958 г.р.

18. Жеребнев Анатолий Николаевич Рудки, Львовщина

19. Капинос Александр Тернопольская обл., Кременец 10.03.1984

20. Кемський Сергей Керчь 1980

21. Кищук Владимир Юрьевич Запорожская обл. 1956 г.р.

22. Корчак Андрей Львовская обл., Стрый 32 года (другие данные - 17 лет) или 49 лет

23. Костенко Игорь Игоревич Львов 22 года

24. Коцюба Виталий Николаевич Львов 22 года

25. Креман Иван Кременчуг

26. Кульчицкий Владимир Станиславович Киев 1949 г.р.

27. Моисей Василий Михайлович Киверцы Волынской области 23.03.1992 г.р.

28. Андрей Мовчан

29. Наумов Владимир Григорьевич село Шевченко, Добропольского района Донецкой области. 9 марта 1970 года

30. Опанасюк Валерий Ровно

31. Паращук Юрий Харьков 1966 г.р.

32. Пасхалін Юрий Александрович Черкасская обл. 1984 г.р.

33. Плеханов Александр Викторович 1991

34. Саенко Андрей Степанович Фастов, Киевская обл. 1972 г.р.

35. Сердюк Игорь Кременчуг, Полтавская обл. 40 лет

36. Смиленко Виктор Кировоградская область, Бобринецкий район, борисовка 1961 г.р.

37. Смолинський Виталий Витальевич Уманский район, с. Фурмановка

38. Сольчаник Богдан Зиновьевич Старый Самбор, Львовская обл. 1985 г.р.

39. Ткачук Игорь Михайлович Знам'янськ, Калининградская область, Россия (Большая Каменка - ?) 1975 г.р.

40. Тур Иван Иванович Городок Львівсткої области

41. Ушневич Олег Михайлович Дрогобыч 1982 г.р.

42. Хміленко (Чмиленко - ?) Виктор Кировоградская обл 1961 г.р.

43. Хурция Зураб 29.07.1960

44. Чаплинский Влад (Владимир - ?) Обухов

45. Черненко Андрей 35 лет

46. Царек Александр Николаевич с. Калинин, Васильковский район Киевской области.

47. Шаповал Сергей Борисович Киев 1969 г.р. (1968 - ?)

48. Шиллинг Иосиф Михайлович 14.02.1953 г.р. (другие данные - 1952 г.р.)

Погибшие милиционеры

49. Булитка Василий Витальевич Киев 1986

50. Власенко Дмитрий Александрович Крым 1982

51. Гончаров Виталий Иванович Крым 1989 г.р.

52. Евтушок Владимир Владимирович Киев 1971 г.р.

53. Иваненко Алексей Николаевич Харьков 1977 г.р.

54. Савицкий Петр Анатольевич Киев 1972 г.р.

55. Теплюк Иван Иванович Чернигов 1993 г.р.

56. Третьяк Максим Леонидович. Чернигов 1993 г.р.

57. Федюкин Андрей Васильевич Крым 1972 г.р.

58. Цвигун Сергей Витальевич Запорожье 1990 г.р.

Позже появились данные о погибших, которые находятся на ул Оренжерейній. Их обнародовал на Facebook Роман Тытыкало.

Список погибших по состоянию на 20.02.2014 которые находятся на ул Оренжерельній :

1. Дигдалович Андрей Иванович 03.06.1973 Львовская область село Сокольники Пустомытовский район - знал его пастух Юрий

2. Вайда Богдан Иванович 28.04.1965 дрогобычский район село Летняя Львовская область

3. Щербанюк Александр Николаевич 02.01.1968 город Черновцы

4. Тур (Бльок ) Иван Иванович 21.07.1973 Львовская область город городок

5. Жеребний Владимир Николаевич 06.10.1985 село Вишня , городоцкий район-Львовская область

6. Солчаник Богдан Зиновьевич город Старый Самбор 25.07.1985 года Львовская область

7. Саенко Андрей Степанович 1962, Фастов

8. Мовчан Андрей Сергеевич 1980 киев Святошино , проспект победы 91

9. Костенко Игорь Игоревич 31.12. 1991 тернопольская область : бучачский район село Зубрець

10. Бондарчук Сергей Михайлович , 09.09.1961 уроженец села Ладичі , Старкон. Района город страконстантинів ул Вокзальная 15 - помощник народного депутата

12. Точин Роман , 1969 года рождения Львовская область Жадачівський район , город Ходорив ул. 16 июля , огнестрельное ранение в голову .

13. Щербанюк Александр Николаевич, 02.08.1968 Черновцы шевченковский р-н пр - т независимости 17б

14. Опонасюк Валерий Адамович , 20.05.1971 город Ровно

15. Полянский Леонид Петрович , примерно 35 лет

16 Байдовський Сергей Романович

17 Коцюба Виталий Николаевич 07.07.1982 город Львов

18 Гриневич Эдуард Михайлович 31.05.1985 Волынская область , Любешевский район, село Деребон

19 Жалобача Андрей Григорьевич 13.03.1980 года рождения г. Львов

20 Смолянский Виталий Витальевич . Село Фурманы Уманского района Черкасской области .

21 Войтович Назар Юрьевич

22 Кемцкий Сергей 1981 г. р.

М Керчь ,

23 Арутюнов Георгий г Ровно

24 Храпаченко Александр Владимирович , 18.09.1987

Город Ровно , ул Волынской дивизии 11-а кВ 72

Также 4 не установленных

Тела указанных лиц находится в Центральном морге 1 , Городского бюро СМЭ ( г Киев ул Оренжерейная 9 ) .

Родственникам и близким будут выдаваться 21.02.2014 с 14-00 ч.

Для получения тела необходимо :

1. Для оформления свидетельства о смерти необходимо иметь копию паспорта умершего или его данные ФИО и дата рождения умершего .

2. Иметь при себе документ подтверждающий родство или же доверенность родственников

3 . Лицо, которое будет получать тело иметь паспорт.

За получением дополнительной информации обращайтесь к контактному лицу : Лилия тел 0674461854