Священники убедили силовиков уйти с улицы Михайловской - СМИ

Корреспондент телеканала ”Интер” в прямом включении с Майдана Независимости подтвердила, что отряд ”беркутовцев” в числе 50-ти человек появился в районе улицы Михайловской. Но после разговора со священниками бойцы отступили.

Журналист также сообщает, что в центре начинаются перебои с интернетом.

Читайте такжеФиларет - Януковичу: Все, кто взяли меч, от меча и погибнут

Как пишет LB.ua, сейчас в боевых действиях некоторое затишье.

Добавим, что сейчас в Михайловском соборе оборудован полевой госпиталь, ведь Дом Профсоюзов охвачен пламенем.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера вторника и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.