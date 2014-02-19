В Киеве Дом профсоюзов уничтожен огнем

Сегодня в первом часу ночи спикер ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил, что ”Беркут” зажег Дом профсоюзов. ”Профсоюзы горят. Стараемся потушить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж ”, - написал он. ”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже”, - добавил он позже.

Читайте такжеМилиция обвиняет «Правый сектор» в поджоге Дома профсоюзовВ час ночи огонь в Доме профсоюзов распространился на 3-й и 4-й этажи, люди хотели выпрыгивать из окон. Активисты натянули брезент, чтобы люди смогли покинуть здание, выпрыгнув из окон.

Очевидцы заявляли, что ”Беркут” внутри здания бросает ”коктейли Молотова”.