Зеленский начал встречу с делегацией США во главе с Уиткоффом

Зять Трампа Джаред Кушнер будет участвовать удаленно.

В Норвегии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией во главе с посланником Дональта Трампа Стивом Уиткоффом.

К переговорам присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

Зять Трампа Джаред Кушнер присоединится к встрече удаленно.

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Напомним, ранее о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Норвегию сообщило Reuters. Издание отмечало, что посланник Трампа проведет переговоры о прекращении войны РФ против Украины, во встречах примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Еще один собеседник издания отметил, что зять Трампа Джаред Кушнер, который также должен был участвовать в переговорах, заболел и присоединится к ним в виртуальном формате.

Сегодня норвежское СМИ nrk.no сообщило, что и Зеленский, и Уиткофф прилетели в Осло для переговоров.

При этом, по данным издания, именно Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу с представителями США.

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