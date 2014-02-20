Добкин уверяет, что отозвал своих "титушек" из Киева

Об этом сообщил председатель Харьковской Облгосадминистрации Михаил Добкин, передает корреспондент Укринформа.

"Активисты "Украинского фронта", которые в течение семи дней отправлялись из Харькова в Киев для помощи и наведения порядка, по моей команде с сегодняшнего дня возвращаются обратно. Против мирного населения и милиции там применяется огнестрельное оружие, и мы не имеем права рисковать жизнью людей", - отметил Добкин.

По его словам, после возвращения активисты вольются в ряды защитников региона.

"У нас нет другого выхода. Невозможно вывести армию на защиту нашей территории. Силы милиции истощены. Другого варианта, кроме как самоорганизовываться, у нас не осталось", - добавил председатель ХОГА.