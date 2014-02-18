Ахметов призвал власть и оппозицию к немедленным переговорам

Об этом говорится в заявлении Ахметова, обнародованном сегодня вечером на сайте его компании СКМ.

Ахметов убежден, что ”нет таких обстоятельств, которые оправдывают применение силы по отношению к мирному населению”.

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”Мирные люди не должны страдать ни в коем случае. Это должно стать главной задачей и власти, и оппозиции, всех противоборствующих сил. Человеческие жертвы и пострадавшие со стороны протестующих и правоохранителей в ходе уличных столкновений – недопустимая цена за политические ошибки”, - говорится в заявлении.

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Ахметов призывает ”остановить кровопролитие на улицах Киева, всем противоборствующим силам срочно вернуться в переговорный процесс и ни на минуту не прекращать работу до тех пор, пока не будет найдено решение по выходу Украины из глубокого политического кризиса”.