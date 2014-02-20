По милиции стреляет снайпер - МВД

По военнослужащим и «беркутовцам» в центре Киева стреляет снайпер. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«Сейчас ранены более 20 правоохранителей. Установлено, что митингующие на Майдане Независимости, возможно, из здания консерватории, открыто применили огнестрельное оружие в отношении военнослужащих и сотрудников «Беркута»», - говорится в сообщении.

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В настоящее время пострадавшим оказывается доврачебная медицинская помощь.