В Киеве заработало метро

«Киевский метрополитен приступил к возобновлению работы станций и движения поездов», - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что закрытыми для входа и выхода пассажиров остаются все пересадочные узлы и станции «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Театральная», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого», «Почтовая площадь», «Арсенальная». Поезда будут следовать мимо этих станций без остановки.

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Станция «Вокзальная» будет закрыта для входа пассажиров, и будет работать лишь на выход. Поезда на этой станции будут останавливаться для высадки пассажиров.

Киевский метрополитен обращается к пассажирам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, соблюдать общественный порядок и Правила пользования метрополитеном во время поездки в метро.

Напомним, метро в столице не работало с 18 февраля.

Как заявлял председатель КГГА Владимир Макеенко, «прекращение работы Киевского метрополитена является вынужденной мерой по обращению Службы безопасности Украины в связи с массовыми сообщениями в разные органы власти о возможных террористических актах, минировании, перевозке горючих материалов».