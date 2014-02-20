В Киеве заработало метро
В Киеве заработал метрополитен. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«Киевский метрополитен приступил к возобновлению работы станций и движения поездов», - сказано в сообщении.
В то же время отмечается, что закрытыми для входа и выхода пассажиров остаются все пересадочные узлы и станции «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Театральная», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого», «Почтовая площадь», «Арсенальная». Поезда будут следовать мимо этих станций без остановки.
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Станция «Вокзальная» будет закрыта для входа пассажиров, и будет работать лишь на выход. Поезда на этой станции будут останавливаться для высадки пассажиров.
Киевский метрополитен обращается к пассажирам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, соблюдать общественный порядок и Правила пользования метрополитеном во время поездки в метро.
Напомним, метро в столице не работало с 18 февраля.
Как заявлял председатель КГГА Владимир Макеенко, «прекращение работы Киевского метрополитена является вынужденной мерой по обращению Службы безопасности Украины в связи с массовыми сообщениями в разные органы власти о возможных террористических актах, минировании, перевозке горючих материалов».