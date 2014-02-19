В 19.00 на Майдане начнется митинг
18:38, 19 февраля 2014Политика
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Сегодня в 19.00 на Майдане Незалежности в Киеве состоится информационный митинг
На 19:00 на Майдане запланирован митинг
Об этом сообщает Штаб национального сопротивления.
К участию приглашаются все "неравнодушные киевляне, которых беспокоит судьба Украины и столицы".
Ранее в оппозиции сообщали, что власти готовят на вечер очередную попытку штурма Майдана.
"Просьба ко всем максимально мобилизироваться и приходить на акцию. Вместе - мы сила!", - говорится в сообщении штаба национального сопротивления.
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