В 19.00 на Майдане начнется митинг

Об этом сообщает Штаб национального сопротивления.

К участию приглашаются все "неравнодушные киевляне, которых беспокоит судьба Украины и столицы".

Ранее в оппозиции сообщали, что власти готовят на вечер очередную попытку штурма Майдана.

"Просьба ко всем максимально мобилизироваться и приходить на акцию. Вместе - мы сила!", - говорится в сообщении штаба национального сопротивления.