В 19.00 на Майдане начнется митинг

18:38, 19 февраля 2014
Политика
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Сегодня в 19.00 на Майдане Незалежности в Киеве состоится информационный митинг

На 19:00 на Майдане запланирован митинг

Об этом сообщает Штаб национального сопротивления.

К участию приглашаются все "неравнодушные киевляне, которых беспокоит судьба Украины и столицы".

Ранее в оппозиции сообщали, что власти готовят на вечер очередную попытку штурма Майдана.

"Просьба ко всем максимально мобилизироваться и приходить на акцию. Вместе - мы сила!", - говорится в сообщении штаба национального сопротивления.

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