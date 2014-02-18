ГАИ ограничила въезд автотранспорта в Киев
17:35, 18 февраля 2014Политика
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Работники ГАИ ограничили въезд автотранспорта в Киев. По целому ряду дорог проезд транспорта в город осуществляется либо по одной полосе, либо и вовсе перекрыт.
На въезде в Киев образовались километровые пробки, фото twitter.com/euromaidan
В частности, ограничен въезд в Киев со стороны житомирской, одесской, броварской и бориспольской трасс, сообщает ЛигаБизнесИнформ.
Тем временем в самом Киеве закрыты на вход и выход станции метро "Крещатик", "Майдан Независимости", "Арсенальная", "Крещатик", "Почтовая площадь", "Университет" и "Палац спорта" в связи с акциями протеста в центре Киева. В пресс-службе метрополитена не уточнили, как долго станции метро будут закрыты.
Напомним, в центре Киева происходят акции протеста. Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от оппозиции прекратить беспорядки до 18:00, иначе "прибегнут к жестким действиям".
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