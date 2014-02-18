ГАИ ограничила въезд автотранспорта в Киев

В частности, ограничен въезд в Киев со стороны житомирской, одесской, броварской и бориспольской трасс, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Тем временем в самом Киеве закрыты на вход и выход станции метро "Крещатик", "Майдан Независимости", "Арсенальная", "Крещатик", "Почтовая площадь", "Университет" и "Палац спорта" в связи с акциями протеста в центре Киева. В пресс-службе метрополитена не уточнили, как долго станции метро будут закрыты.

Напомним, в центре Киева происходят акции протеста. Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от оппозиции прекратить беспорядки до 18:00, иначе "прибегнут к жестким действиям".