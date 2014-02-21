Депутаты и чиновники массово покидают ряды Партии регионов

В частности, сложил полномочия и вышел из партии председатель Львовской облорганизации Партии регионов Петр Писарчук.

Заявили о выходе из Партии регионов закарпатские народные депутаты Бушко, Мошак, Ланьо, Ковач и Гайдош, а также нардеп из Черкасщины Бобов и нардеп из Кременчуга Шаповалов.

В Ивано-Франковске из фракции ПР в облсовете вышел экс-министр здравоохранения Зиновий Мытнык.

В Киеве написал заявление о выходе из Партии регионов председатель КГГА Макеенко.

Вышел из Партии регионов мэр Кобеляк Полтавской области Александр Исып. В свою очередь, Полтавская облорганизация ПР заявила о готовности сдать партбилеты, если власть страны не вернется к Конституции 2004 года, не сформирует новое правительство и не проведет перевыборы.

Председатель Винницкого облсовета Татусяк и его первый заместитель Кревский также написали заявление о выходе из Партии регионов. Также заявления о выходе из провластной партии написали Андрей Астахов, Петр Бабий, Александр Кравец, Тамара Кривовьяз и Петр Кузнецов. В связи с выходом из фракции в горсовете всех депутатов от ПР фракцию ликвидировали.

В Одессе заявили о выходе из ПР первый заместитель главы облсовета Алексей Гончаренко, а также депутаты облсовета Ирина Коврижных и Михаил Шмушкович.

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В Хмельницкой области из Партии регионов вышли больше 10 депутатов облсовета. В частности, коллективное заявление о выходе подписали депутаты Михаил Войтюк (заместитель председателя областной организации ПР), Игорь Добжанский, Петр Тарасюк, Сергей Пенюшкевич, Виктор Чубарь, Игорь Нигирчук, Валерий Явлинский и другие.

В Житомирской области из рядов правящей партии вышел председатель облсовета Иосиф Запаловский.

В Чернигове из ПР вышли глава облсовета Анатолий Мельник и его первый заместитель Николай Стрелец.

В Кировограде вышел из партии и фракции ПР в Верховной Раде депутат Станислав Березкин.

Также о выходе из фракции ПР заявили народные депутаты Юрий Поляченко, Юрий Благодыр, Владислав Атрошенко, Виктор Развадовский, Александр Пресман и Евгений Сигал.