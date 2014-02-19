Из Одессы на Антимайдан едут 15 автобусов

Как передает корреспондент УНИАН, пассажирские автобусы большой вместимости вчера поздно вечером находились на улице Гагарина, недалеко от административного здания №1 Одесской областной госадминистрации.

В автобусы садятся мужчины спортивного вида, почти никто не хочет общаться с журналистами. Некоторые смеются и говорят, например, о том, что «едут отдыхать в Карпаты», «к друзьям в гости». У некоторых в руках – каски, в автобусы также погрузили биты, палки.

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Один из них, представившийся Виктором Олейником – руководителем союза войск верных казаков черноморских, сказал, что организовал «2 отделения своих казаков» для «наведения порядка в Киеве».