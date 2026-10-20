Спецпосланник США предложит Путину прямые переговоры с Зеленским и Трампом, - Politico

Уиткофф отправляется в Россию в среду.

Во время визита в Москву cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет Politico, это будет очередная попытка добиться прекращения огня.

Уиткофф отправляется в Россию в среду. Там, по словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, он представит предложения по условиям мирного урегулирования, включая идею трехсторонней встречи.

"Уиткофф встретится с российским руководством и обменяется идеями, высказанными на этой встрече, а также предложениями, разработанными европейскими и американскими коллегами. Возможно - проложит путь к встрече на уровне лидеров", - сказал Стёре.

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Трехсторонние переговоры - что известно

Напомним, что подобная встреча может быть первым подобным саммитом с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. О попытке ее организовать объявили на пресс-конференции в Норвегии во вторник, 20 октября, после переговоров президента Украины Владимира Зеленского и представителей Трампа.

Как возможность встречи оценил Зеленский

По словам президента Украины, идет поиск решений для завершения войны. По его словам, Россия должна принять решение, чтобы прекратить войну и убийства.

На пресс-конференции в Норвегии он также напомнил, что на предложение об энергетическом перемирии Россия ответила продолжением атак. Он сказал, что организация трехсторонней встречи - важная идея, поскольку есть "вещи, которые могут сделать только лидеры".

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