Штурм Майдана назначен на 18.00 - оппозиция

15:25, 19 февраля 2014
Политика
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Сегодня, 19 февраля, в 18.00 власть готовит повторный силовой штурм Майдана.

опозицыя стверджуэ, що штурм Майдану призначено на 18 году вечора 19 лютого

Такую информацию получил Штаб национального сопротивления со своих источников, сообщили УНИАН в пресс-службе «Родины».

По данным Штаба, сейчас силовиков приводят в полную боевую готовность, выдают специальную амуницию и боеприпасы.

"Просьба ко всем киевлянам, которые хотят защитить столицу и свою страну от уголовной оккупации, собираться на Майдане, чтобы вместе отбить атаку и "зачистку" мирного протеста. Мы должны сплотиться и действовать сообща, чтобы победить ", - говорится в заявлении Штаба национального сопротивления.

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