Штурм Майдана назначен на 18.00 - оппозиция

Такую информацию получил Штаб национального сопротивления со своих источников, сообщили УНИАН в пресс-службе «Родины».

По данным Штаба, сейчас силовиков приводят в полную боевую готовность, выдают специальную амуницию и боеприпасы.

"Просьба ко всем киевлянам, которые хотят защитить столицу и свою страну от уголовной оккупации, собираться на Майдане, чтобы вместе отбить атаку и "зачистку" мирного протеста. Мы должны сплотиться и действовать сообща, чтобы победить ", - говорится в заявлении Штаба национального сопротивления.