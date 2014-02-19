Штурм Майдана назначен на 18.00 - оппозиция
15:25, 19 февраля 2014Политика
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Сегодня, 19 февраля, в 18.00 власть готовит повторный силовой штурм Майдана.
Оппозиция утверждает, что штурм Майдана назначено на 18 часов вечера 19 февраля
Такую информацию получил Штаб национального сопротивления со своих источников, сообщили УНИАН в пресс-службе «Родины».
По данным Штаба, сейчас силовиков приводят в полную боевую готовность, выдают специальную амуницию и боеприпасы.
"Просьба ко всем киевлянам, которые хотят защитить столицу и свою страну от уголовной оккупации, собираться на Майдане, чтобы вместе отбить атаку и "зачистку" мирного протеста. Мы должны сплотиться и действовать сообща, чтобы победить ", - говорится в заявлении Штаба национального сопротивления.
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