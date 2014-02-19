Спасатели покинули Дом профсоюзов из-за обрушения конструкций между этажами
07:14, 19 февраля 2014Политика
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Спасателям пришлось выйти из здания Дома профсоюзов, ведь между 4 и 5 этажами здания возникло обрушения конструкций.
Из Дома профсоюзов спасли 30 человек / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 6:00 19 февраля из Дома профсоюзов спасены 30 человек, находившихся на 3-9 этажах здания... Сейчас на месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарной техники и более 100 человек личного состава", - сообщили в ДСНС.
"Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу, ведь возникло обрушения конструкций между 4 и 5 этажами", - говорится в сообщении.
Спасатели также отметили, что для эффективного тушения пожара часть техники передислоцируется с улицы Михайловской на улицу Крещатик.
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