Спасатели покинули Дом профсоюзов из-за обрушения конструкций между этажами

07:14, 19 февраля 2014
Политика
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Спасателям пришлось выйти из здания Дома профсоюзов, ведь между 4 и 5 этажами здания возникло обрушения конструкций.

З Будинку профспілок врятували 30 осіб / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 6:00 19 февраля из Дома профсоюзов спасены 30 человек, находившихся на 3-9 этажах здания... Сейчас на месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарной техники и более 100 человек личного состава", - сообщили в ДСНС. 

"Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу, ведь возникло обрушения конструкций между 4 и 5 этажами", - говорится в сообщении. 

Спасатели также отметили, что для эффективного тушения пожара часть техники передислоцируется с улицы Михайловской на улицу Крещатик.

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