Спасатели покинули Дом профсоюзов из-за обрушения конструкций между этажами

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 6:00 19 февраля из Дома профсоюзов спасены 30 человек, находившихся на 3-9 этажах здания... Сейчас на месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарной техники и более 100 человек личного состава", - сообщили в ДСНС.

"Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу, ведь возникло обрушения конструкций между 4 и 5 этажами", - говорится в сообщении.

Спасатели также отметили, что для эффективного тушения пожара часть техники передислоцируется с улицы Михайловской на улицу Крещатик.