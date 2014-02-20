Активисты блокируют выезд из казарм возле Академии МВД

Как передает корреспондент УНИАН, вход к казармам перекрывают два троллейбуса и легковой автомобиль.

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Как сообщили УНИАН активисты, на внутреннем дворе казармы идет построение личного состава. «Идет построение, бойцам выдают обмундирование. Во дворе стоит спецавтомобиль для перевозки бойцов», - сообщили активисты.

Кроме того, они также рассказали, что на подступах к казарме задержали порядка десяти «титушек», которые пробирались к казармам. «Они шли с сумками. Рассказали, что приехали из Луганской и Донецкой областей делать ремонт в больнице», - рассказали активисты.

Как сообщал УНИАН, четверг, 20 февраля, в Украине объявлен днем траура. В то же время с 9 утра в центре Киева возобновилось противостояние между активистами и бойцами спецподразделений МВД и внутренних войск.