Силовики наступают на митингующих с Институтской под прикрытием водомета

20:11, 18 февраля 2014
Политика
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Правоохранители наступают на митингующих, которые находятся на Майдане Независимости, с улицы Институтской.

Как передает корреспондент УНИАН, силовики двигаются под прикрытием водомета. Из громкоговорителей раздаются призывы не оказывать сопротивления правоохранителям.

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Митингующие, в свою очередь, зажигают и бросают фейерверки.

Со сцены Майдана звучат призывы к правоохранителям остановиться и не идти против народа.

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