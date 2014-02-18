Силовики наступают на митингующих с Институтской под прикрытием водомета

Как передает корреспондент УНИАН, силовики двигаются под прикрытием водомета. Из громкоговорителей раздаются призывы не оказывать сопротивления правоохранителям.

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Митингующие, в свою очередь, зажигают и бросают фейерверки.

Со сцены Майдана звучат призывы к правоохранителям остановиться и не идти против народа.