Силовики наступают на митингующих с Институтской под прикрытием водомета
20:11, 18 февраля 2014Политика
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Правоохранители наступают на митингующих, которые находятся на Майдане Независимости, с улицы Институтской.
Как передает корреспондент УНИАН, силовики двигаются под прикрытием водомета. Из громкоговорителей раздаются призывы не оказывать сопротивления правоохранителям.
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Митингующие, в свою очередь, зажигают и бросают фейерверки.
Со сцены Майдана звучат призывы к правоохранителям остановиться и не идти против народа.
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