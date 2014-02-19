Метро в Киеве не будет работать, пока не стабилизируется ситуация

Об этом председатель КГГА Владимир Макеенко заявил в обращении к жителям города.

"Сейчас мы не имеем права возобновить движение поездов метрополитена, пока не будем уверены в безопасности каждого человека, который находится в подземке - на эскалаторе, в вагоне или на перроне", - сказал Макеенко, сообщает 112.ua.

Он также отметил, что власти обратились к частным перевозчикам с просьбой воздержаться от взимания платы за проезд. Также подписано распоряжение об обеспечении бесплатного проезда в наземном коммунальном общественном транспорте. Работу наземного транспорта КГГА продлила до 3:00.