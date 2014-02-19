Метро в Киеве не будет работать, пока не стабилизируется ситуация
01:58, 19 февраля 2014Политика
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Работа Киевского метрополитена возобновится только тогда, когда в столице стабилизируется ситуация.
Закрытое метро, Киев, 18 февраля / Kateryna Korniienko / facebook.com
Об этом председатель КГГА Владимир Макеенко заявил в обращении к жителям города.
"Сейчас мы не имеем права возобновить движение поездов метрополитена, пока не будем уверены в безопасности каждого человека, который находится в подземке - на эскалаторе, в вагоне или на перроне", - сказал Макеенко, сообщает 112.ua.
Он также отметил, что власти обратились к частным перевозчикам с просьбой воздержаться от взимания платы за проезд. Также подписано распоряжение об обеспечении бесплатного проезда в наземном коммунальном общественном транспорте. Работу наземного транспорта КГГА продлила до 3:00.
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