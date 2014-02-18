В МВД заявляют о смерти милиционера в результате огнестрельного ранения

18:09, 18 февраля 2014
Политика
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Милиция заявляет о гибели стража порядка во время массовых беспорядков в Киеве

Милиционер погиб вследствие огнестрельного ранения - МВД / Reuters

Как сообщает УСО МВД Украины, причиной смерти милиционера, по предварительной информации, стало огнестрельное ранение в шею.

В столичную милицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи одной из городских больниц. Медики сообщили, что во время доставки одного из сотрудников органов внутренних дел к медицинского учреждения тот умер в карете «скорой».

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Фото facebook.com

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