В МВД заявляют о смерти милиционера в результате огнестрельного ранения

Как сообщает УСО МВД Украины, причиной смерти милиционера, по предварительной информации, стало огнестрельное ранение в шею.

В столичную милицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи одной из городских больниц. Медики сообщили, что во время доставки одного из сотрудников органов внутренних дел к медицинского учреждения тот умер в карете «скорой».

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