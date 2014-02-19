СМИ: В Доме профсоюзов находят обгоревшие тела

Как передает корреспондент Радио Свобода, его обнаружили в Доме профсоюзов.

Тело обгорело до неузнаваемости, так что даже нельзя определить пол человека. По словам медиков, это не единственное обгоревшее тело, обнаруженное в Доме профсоюзов.

Ранее министр здравоохранения Раиса Богатырев сообщила о 26 погибших в столкновениях 18 февраля. Десять из них - сотрудники МВД