СМИ: В Доме профсоюзов находят обгоревшие тела

19:53, 19 февраля 2014
Политика
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В Михайловский собор в Киеве медики принесли обгоревшее тело активиста

У Будинку профспілок знаходять обгорілі тіла / REUTERS

Как передает корреспондент Радио Свобода, его обнаружили в Доме профсоюзов.

Тело обгорело до неузнаваемости, так что даже нельзя определить пол человека. По словам медиков, это не единственное обгоревшее тело, обнаруженное в Доме профсоюзов. 

Ранее министр здравоохранения Раиса Богатырев сообщила о 26 погибших в столкновениях 18 февраля. Десять из них - сотрудники МВД

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