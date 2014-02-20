В МВД объяснили, почему правоохранители применили оружие

Как говорится в сообщении, «МВД Украины сообщало о факте обстрела сотрудников органов внутренних дел снайперами и радикально настроенными участниками массовых беспорядков. Для того, чтобы дать безоружным милиционерам возможность выйти из-под обстрела, впоследствии на место происшествия прибыли вооруженные правоохранители. Они применили оружие в рамках требований Закона Украины «О милиции»».

Милиция напоминает, что в настоящее время в лечебных заведений уже доставлены более 130 правоохранителей с огнестрельными ранениями, 13 сотрудников ОВД погибли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, утром в Киеве противостояния между милицией и митингующими обострилось. Пресс-служба ВО «Свобода» сообщала, что со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.

Читайте такжеУже 130 правоохранителей доставлены в больницу с огнестрельными ранениями - МВД

По предварительным данным Штаба национального сопротивления, сегодня было убито от 70 до ста протестующих.

Позже в МВД заявили, что милиционерам выдали огнестрельное оружие, и они имеют право ее применять.

По состоянию на 15.00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлено 67 трупов.

По состоянию на 18:00 за период с 18 февраля до врачей «скорой» за медицинской помощью обратилось 562 участники массовых мероприятий, проходящих в центре столицы. По данным Департамента здравоохранения КГГА, госпитализированы 365 человек.