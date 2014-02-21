В ВР началось заседание: присутствует руководство и 360 депутатов
10:20, 21 февраля 2014Политика
2обновлено
На заседании присутствуют все фракции.
Заседание Верховной Рады Украины началось. В сессионном зале зарегистрировано 360 депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме присутствует все руководство парламента – Владимир Рыбак, Игорь Калетник и Руслан Кошулинский.
Читайте такжеРизаненко: депутаты дали сигнал коллегам - поспешить на отплывающий корабль
В зале есть депутаты от всех фракций, но из фракции Партии регионов – присутствует чуть больше половины народных депутатов – 131 депутат, из фракции «Батькивщина» - 79 депутатов, «УДАР» – 39, ВО «Свобода» – 36, КПУ – 32, внефракционные – 43.
В то же время, в ВР не видно лидера фракции ПР Александра Ефремова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter