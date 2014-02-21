В ВР началось заседание: присутствует руководство и 360 депутатов

Заседание Верховной Рады Украины началось. В сессионном зале зарегистрировано 360 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме присутствует все руководство парламента – Владимир Рыбак, Игорь Калетник и Руслан Кошулинский.

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В зале есть депутаты от всех фракций, но из фракции Партии регионов – присутствует чуть больше половины народных депутатов – 131 депутат, из фракции «Батькивщина» - 79 депутатов, «УДАР» – 39, ВО «Свобода» – 36, КПУ – 32, внефракционные – 43.

В то же время, в ВР не видно лидера фракции ПР Александра Ефремова.