На Майдан продолжают прибывать активисты, в центре Киева сохраняется перемирие

Об этом сообщили со сцены Майдана, передает Украинская правда.

В свою очередь секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев заявил, что Партия регионов отправляет своих активистов в Киев.

Об этом Богачев написал на своей странице в Facebook.

В течение ночи, несмотря на перемирие, на баррикадах Майдана не утихали огни, взрывы, выстрелы оружия и фейерверков, со стороны силовиков активистов активно поливали водой.

Около 7 часов утра со стороны "Беркута" на баррикады к митингующим полетел "коктейль Молотова", на что активисты ответили брусчаткой.

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Также среди ночи сотрудники ГАИ пытались перекрыть проезды транспорта всеми улицами, ведущими к Майдану с ул. Владимирской: на перекрестках были установлены блок-посты гаишников, усиленные автоматчиками. После огласки в прессе и рейдов Самообороны Майдана в сопровождении нардепов блок-посты были оперативно сняты.

Сейчас в центре Киева ситуация более-менее стабильная. Актуальными потребностями Майдана остаются шины, дрова и "все, что горит", - отмечают активисты.

Вместе с тем корреспондент "Украинской правды" сообщает о том, что в центре Киева на ул. Тарасовской около 6:30 "высадили титушек, которые пошли в сторону парка Шевченко".

Очевидцы сообщают, что на вокзале массового прибытия активистов провластных митингов не замечено. Вместе с тем поезда с западного направления задерживаются более чем на 5 часов.