В Украине 21 октября будут ограничивать свет: графики отключений

Завтра, 21 октября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления. По информации "Укрэнерго", с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объемы отключений составят от 1 до 2 очередей (продолжительность от 4 до 8 часов).
"Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Отмечается, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям следует следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.
График отключений света – Полтавская область
В Полтавской области завтра, 21 октября, будут действовать графики почасовых отключений. В зависимости от очереди, электричества не будет в среднем от 4 до 6 часов.
Обновлено в 20:23
График отключений – Сумская область
Завтра, 21 октября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Только в одной подгруппе (5.1) завтра свет будет весь день, в остальных группах его будут отключать от одного до трех раз в сутки.
График отключений – Черкассы и область
"Черкассыоблэнерго" опубликовало график отключений для Черкасской области на 21 октября.
Время отсутствия электроснабжения:
- 1.1 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 1.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 2.1 12:00 – 14:00, 20:00 – 22:00
- 2.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
- 3.1 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00
- 3.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
- 4.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
- 4.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
- 5.1 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 5.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00
- 6.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
- 6.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
График отключений электроэнергии – Киевская область
ДТЭК опубликовал графики отключений электроэнергии для Киевской области. 21 октября только в двух подгруппах (1.1 и 1.2) свет будут отключать один раз в сутки, в остальных группах потребителей электроэнергия будет отсутствовать дважды. Общая продолжительность отключений – от 4 до 7 часов.
Отключения света – последние новости
Напомним, что вечером 20 октября в Киеве из-за атаки на энергообъекты столицы были частично обесточены четыре района. Как сообщили в ДТЭК, отключение электроэнергии зафиксировано в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Печерском районах.
Большинство многоквартирных домов в Киеве готовы к началу отопительного сезона. Однако около 20% домов не обеспечены резервным теплоснабжением и находятся в зоне повышенного риска, рассказал УНИАН директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.