В Украине 21 октября будут ограничивать свет: графики отключений

Объемы отключений составят от 1 до 2 очередей, что соответствует продолжительности от 4 до 8 часов.

Завтра, 21 октября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления. По информации "Укрэнерго", с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объемы отключений составят от 1 до 2 очередей (продолжительность от 4 до 8 часов).

"Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Отмечается, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям следует следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.

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График отключений света – Полтавская область

В Полтавской области завтра, 21 октября, будут действовать графики почасовых отключений. В зависимости от очереди, электричества не будет в среднем от 4 до 6 часов.

Обновлено в 20:23

График отключений – Сумская область

Завтра, 21 октября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Только в одной подгруппе (5.1) завтра свет будет весь день, в остальных группах его будут отключать от одного до трех раз в сутки.

График отключений – Черкассы и область

"Черкассыоблэнерго" опубликовало график отключений для Черкасской области на 21 октября.

Время отсутствия электроснабжения:

1.1 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

1.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

2.1 12:00 – 14:00, 20:00 – 22:00

2.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

3.1 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00

3.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

4.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00

4.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

5.1 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

5.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00

6.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

6.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

График отключений электроэнергии – Киевская область

ДТЭК опубликовал графики отключений электроэнергии для Киевской области. 21 октября только в двух подгруппах (1.1 и 1.2) свет будут отключать один раз в сутки, в остальных группах потребителей электроэнергия будет отсутствовать дважды. Общая продолжительность отключений – от 4 до 7 часов.

Отключения света – последние новости

Напомним, что вечером 20 октября в Киеве из-за атаки на энергообъекты столицы были частично обесточены четыре района. Как сообщили в ДТЭК, отключение электроэнергии зафиксировано в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Печерском районах.

Большинство многоквартирных домов в Киеве готовы к началу отопительного сезона. Однако около 20% домов не обеспечены резервным теплоснабжением и находятся в зоне повышенного риска, рассказал УНИАН директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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