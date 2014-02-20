В ближайшие часы в Киеве введут чрезвычайное положение - Национальный штаб сопротивления
14:08, 20 февраля 2014Политика
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Штаб призывает всех выходить на Майдан.
В Киеве могут ввести чрезвычайное положение / REUTERS
Об этом сообщает Национальный штаб сопротивления, передает Еспресо.тв.
Во время введения чрезвычайного положения будут полностью отключены интернет и мобильная связь.
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Штаб призывает всех выходить на Майдан. Украинские и иностранные СМИ призывают направить на Майдан группы фото- и видеокорреспондентов.
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