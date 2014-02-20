В ближайшие часы в Киеве введут чрезвычайное положение - Национальный штаб сопротивления

14:08, 20 февраля 2014
Политика
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Штаб призывает всех выходить на Майдан.

В Україні можуть ввести надзвичайний стан / REUTERS

Об этом сообщает Национальный штаб сопротивления, передает Еспресо.тв.

Во время введения чрезвычайного положения будут полностью отключены интернет и мобильная связь.

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Штаб призывает всех выходить на Майдан. Украинские и иностранные СМИ призывают направить на Майдан группы фото- и видеокорреспондентов.

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