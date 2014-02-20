В КГГА отрицают слухи о перекрытии мостов в Киеве

Об этом сообщает Сегодня.

"Мы не планируем перекрывать мосты! Наоборот, городская власть делает все, чтобы транспортное сообщение между правым и левым берегом столицы было налажено, из-за неработающего метро. Мы выпускаем на линии дополнительный наземный транспорт. Мы лишь призываем граждан не ехать в центр города, где опасно, а перекрывать движения по мостам мы не планировали и не планируем", - сообщил замглавы КГГА Михаил Костюк.

Ранее появилась информация о том, что городская власть якобы собирается перекрыть мосты через Днепр.

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