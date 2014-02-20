В правительственном квартале расширяют периметр обороны, прибывает подкрепление

Как передает корреспондент УНИАН, по всему периметру правительственного квартала усиливается охрана, выстраиваются рубежом внутренние войска и «Беркут».

Активизация началась после того, как митингующие на Майдане Независимости отвоевали стелу Независимости.

Также, правоохранительные органы расширили периметр защиты правительственного квартала. Сейчас бойцы спецподразделения «Беркут» уже дошли до Днепровского спуска.

Солдаты внутренних войск продолжают двигаться в сторону Киево-Печерской Лавры.

Кроме того, в правительственный квартал прибыли дополнительные автобусы с бойцами «Беркута». Охрана по всему правительственному кварталу усилена, правоохранители в полной боевой готовности.